CHP Adalar ilçe yönetimi istifa kararı aldı
|20 Şubat 2019 18:57
|Yazdır
Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi'nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.
İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|O ilçede anlaşamadılar, MHP adayını destekleyecekler
20 Şubat 2019 20:44
|Kılıçdaroğlu onların istifasını isteyecek
20 Şubat 2019 20:23
|Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar, duygularını anlattı
20 Şubat 2019 20:17
|Erdoğan, patlamaya ilişkin Bakan Akar'dan bilgi aldı
20 Şubat 2019 20:14
|Bakan Varank: Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek
20 Şubat 2019 20:13
|CHP vekilden partisine 'Buca' eleştirisi
20 Şubat 2019 20:06
|ORC, Gaziantep ve Denizli anket sonuçlarını açıkladı
20 Şubat 2019 19:51
|Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'ye gidecek
20 Şubat 2019 18:52
|Erdoğan: 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız
20 Şubat 2019 17:55
|Bakan Varank: 31 Mart'ı önemli bir eşik olarak görüyoruz
20 Şubat 2019 17:52