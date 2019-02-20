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'ByLock' iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
 20 Şubat 2019 19:13
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'ByLock' iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen G.S.K (23) ve E.K. (49), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.K. savcılıkça salıverilirken, G.S.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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