Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu kabul edildi
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
|20 Şubat 2019 19:20
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
Teklif ile, 'Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' ismi, 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştiriliyor.
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