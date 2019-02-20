Geleceğin uçak mühendisleri bu okulda yetişiyor

Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğrendiklerini, okul bahçesine yerleştirilen dev "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağının tüm bakım onarım işlerini uçak içerisinde ve dışında emekli hava kuvvetleri öğretmenlerinin verdiği derslerle pekiştiriyorlar.

Antalya'nın Aksu ilçesinde okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi dev uçak, iniş takımları kırıldığı için ıskartaya çıkmış ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da araya girmesiyle Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirilmişti. Okulun bahçesine taşınan uçağa, 8 aylık çalışmayla, kütüphane, müze ve mini sinema salonu kuruldu. Geçtiğimiz yıl haziranda Bakan Çavuşoğlu'nun açılışını yaptığı uçağın yıkanması dahil tüm bakım onarım işleri, öğrenciler tarafından uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, derslerde gösterilen bilgileri uçak üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli olan eğitmenler eşliğinde öğreniyor. Okul sıralarında anlatılan dersler 5 öğretmenin verdiği uygulamalı derslerle 40 dakikalık süre içerisinde 15'er kişilik gruplar halinde öğrencilere tek tek anlatılıyor.

"Hava Kuvvetlerinden emekli usta öğreticilerimiz var"

Müdür Haldun Çevik, İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği bilgide, "Okulumuz ilk ve tek tematik okul. Okulumuzu bir adım daha nasıl öte götürebiliriz diye düşündüğümüzde bir hayal kurmaya başladık. Havalimanında duran Boeing 737-400 uçağın varlığından haberimiz oldu. Girişimleri başlattık. Bu girişimlerimizi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na aktardık. Sağ olsun bakanımız duyarsız kalmadı, hemen talimat vererek uçağın okulumuza kazandırılmasını sağladı. Okulumuzda uçak sanayisine uçak gövde bakım ve uçak elektroniğinde ara elaman dediğimiz uçak teknisyenleri yetiştireceğiz. Bu uçakta çok değerli öğretmenlerimiz var. Hava Kuvvetlerinden emekli usta öğreticilerimiz var. Öğreticilerimiz sınıflarda öğrencilerimiz ile sınıflarda işledikleri teorik dersleri uçağımızın hem içerisinde hem de dışarında uygulamalı olarak öğreniyorlar" dedi.

"Üniversite ve uçak sanayisinde daha bilgili bulunacaklar"

Öğrencilerin uçak üzerinde birebir uygulama eğitimi aldığına dikkat çeken Çevik, "Bu şekilde öğrencilerimizin bilgileri daha kalıcı oluyor. Öğrencilerimiz burada 4 yıllık sürelerini tamamladıktan sonra üniversite ve uçak sanayisinde daha bilgili olarak bulunacaklar. Bu bilgiler verilirken sadece uçağımızdan değil atölyelerimizde bulunan çeşitli uçak parçalarından da faydalanıyoruz. Buralarda eğitim setlerimiz var. Bir tane çalışır uçağımız var. Uçak motorumuz var. Hedefimiz ülkemizde uçak bakım alanında ülkemizin bir neferi olmak. Öncü bir eğitim kuruluşu olmak. Bu gençlerimizi ortaokul ve lise hayatından sonra uçak sanayisine yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin kendi üreteceğimiz savaş uçağımız ve insansız hava uçaklarımızın üretim aşamasında yer almasını istiyoruz. Bir dersimiz 40 dakika sürüyor. Öğrencilerimizi 15'er kişilik olarak derslerini alıyorlar. Bu şekilde daha kalıcı oluyor" açıklamasını yaptı.

"Bu uçağı da kullanmak istiyorum"

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Özdemir ise, "Okulumuzda teorik ve teknik olarak eğitimler görüyoruz. Birinci dönemimiz teorik derslerimiz ile geçti. İkinci dönemde ise uçak üzerinde uygulamalı dersleri gördük. Öğretmenlerimiz bize yeterli kadar bilgi veriyor. İşlediğimiz derslerin hepsini uçak üzerinde uygulamalı olarak öğreniyoruz. Daha kalıcı oluyor. Ben uçak teknisyeni olmak istiyorum. Bu uçağı da kullanmak istiyorum. Kendi paralarım ile pilotluk dersleri almayı düşünüyorum" dedi.

"Uçak içerisinde ders görmek ayrı bir duygu"

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Ali Öztürk, "Birinci dönem normal derslerimizi işledik. İkinci dönem daha çok uygulamalı dersler işledik. Derslerimiz sıkıcı geçmiyor. Çocukluğumdan beri uçakları seviyorum. Uçak içerisinde ders görmek ayrı bir duygu. Dersler daha iyi ve kalıcı oluyor. Uçağı sevmeniz gerekiyor. Hayalimde mezun olunca uçak ile ilgili bir üniversiteye giderek uçak teknisyeni olmak" dedi.