1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Atilla Kıyak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 20 Şubat 2019 19:46
Yazdır
Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Atilla Kıyak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 yıldır Milli Eğitim bünyesinde ücretli öğretmenlik görevini yürüten 34 yaşındaki Atilla Kıyak, oturduğu Çimendere Mahallesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölümü, ailesi, yakınları, mahalle sakinleri ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Malkara Özel Eğitim Uygulama Merkezi okulunda görev yaparken hayatını kaybeden Atilla öğretmenin cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla, geçtiğimiz gün ikindi namazının ardından Çimendere Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Atilla öğretmenin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Malkara Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Emin Hamamcıoğlu, "Atilla arkadaşımız; dürüst, dost canlısı, işine sadık, işine severek yapan, öğrencilerine ve ailesine bağlı birisiydi. Genç yaşta onu kaybetmemiz, bizi derinden üzdü. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngilizce öğretmeni KPSS'de Türkiye dördüncüsü oldu
20 Şubat 2019 19:53		 MEB Personel Genel Müdüründen 'aile birliği' açıklaması
20 Şubat 2019 14:59
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
20 Şubat 2019 09:33		 Yeni atanan öğretmen görev yerine giderken kazada öldü
19 Şubat 2019 22:46
Okul müdürüne pompalı tüfekle saldırı kınandı
19 Şubat 2019 22:13		 Okul Yöneticisi görevlendirmelerinde neler oluyor?
19 Şubat 2019 11:05
Tasarım-Beceri Atölyeleri öğretmenleri eğitime hazır
17 Şubat 2019 18:51		 Öğretmen çift 40 yıl biriktirdikleri eşyalardan sergi açtı
17 Şubat 2019 17:12
Öğretmenden örnek davranış
17 Şubat 2019 16:05		 Öğrencilerini ısıtmak için atkı ve bere örüyorlar
16 Şubat 2019 23:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakız çiğnemek 7
Suriyeli çocuklar 8
adres 2
fakir koca 9
saç ektirme 3
brooke didonato 1
alanyaspor 2
bilinmeyen bir kadının mektubu 1
13 2
kimsesizler mezarlığı 5
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam