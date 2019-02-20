ORC, Gaziantep ve Denizli anket sonuçlarını açıkladı
ORC, Denizli ve Gaziantep illerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı
|20 Şubat 2019 19:51
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ORC anket şirketi 10 ila 12 Şubat 2019 tarihleri arasında uyguladığı ankete göre Gaziantep'i Cumhur ittifakı adayı Fatma Şahin, Denizli'yi ise Millet ittifakı adayı Ümit Bahtiyar alacak
ORC anket şirketi, 10 ila 12 Şubat 2019 tarihleri arasında Denizli ve Gaziantep'te yaptığı anket sonuçlarını açıkladı
ORC, DSP'nin aday göstermiş olması ve HDP"nin aday göstermemiş olması nedeniyle, Ankara,Izmir ve Bursa'daki saha çalışmalarının tekrarlanacağını duyurdu.
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