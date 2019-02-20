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Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında ara karar

Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi
 20 Şubat 2019 20:03
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Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında ara karar

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirtti. Bazı sanıklar esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Firari sanık Ayhan Suni hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren heyet, tüm sanıkların 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait HTS kayıtlarının istenilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu sanık Gamze Zere Karadağ'ın dosyasının ayrılarak, Vezneciler patlamasına ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmedildi. Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, yapılan operasyonda ele geçirilen termoslardaki TNT ve benzeri kalıntılarının termosların hangi bölümünde olduğunun detaylı olarak sorulmasına karar verildi.

Sanık ve sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 13 Mayıs 2019'a erteledi.

Anadolu Ajansı
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