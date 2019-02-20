CHP vekilden partisine 'Buca' eleştirisi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in isminin İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmemesinin ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakıştığını savundu.

Kılıç, yazılı açıklamasında, CHP'nin ilçe, il başkanlığı ve merkez yönetim kurulu üyeliği koltuklarının eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmadığını vurguladı.

Emeği, liyakati ve alın teriyle gelenleri ayrı tuttuğunu belirten Kılıç, "Yerel seçim sürecinde özellikle büyükşehirlerdeki bazı ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listeleri belirlenirken emek, liyakat, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, izlenilen yol ve yöntemlerde baştan sona büyük yanlışlıklar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

İzmir'in Buca ilçesinde partisinin adayını geri çekmesine de değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, Ankara ve İzmir'deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, 'Mevcut aday çekildi.' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez."

Kılıç son olarak, herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suat Nezir'i, 10 Şubat'ta Ankara'da ve geçen pazar günü İzmir'de yapılan belediye başkanlığı aday tanıtım töreninde partisinin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı. İlçe Seçim Kuruluna dün teslim edilen aday listesinde ismi yer almayan Nezir ise partisine tepki göstermişti.

CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın son anda aday gösterilmesini eleştirmiş, İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup da kararı protesto etmişti.