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Bakan Varank: Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerlileşmede önemsediğimiz bir diğer konu da kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik etmek. Ortada bir mevzuat var ancak maalesef aksayan yönlerle ilgili sanayicilerimizden haklı şikayetler alıyoruz"
 20 Şubat 2019 20:13
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Bakan Varank: Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerlileştirme konusu öncelikli gündem maddemiz. Yüksek ithal bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Varank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen, "Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Sektörü ile İstişare ve Değerlendirme Toplatısı"nda, 16 yıldır Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı büyütmenin gayreti içinde olduklarını, kente her alanda 30 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Üretimi merkeze alan bir bakanlık olduklarını dile getiren Varank, sanayinin üzerindeki yükleri azaltmak ve yatırımları teşvik etmenin temel görevleri olduğunu, bunun için de şehir şehir gezip, tüm paydaşlarla istişarede bulunduklarını belirti.

Sorunları çözmek ve önerileri hayata geçirmek için de var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Varank, mücadeleye daha güçlü devam etmeleri için iş adamlarından destek beklediklerini, sahip olunan iş gücünün kıymetini bilerek, üretim potansiyelini daha yukarıya çekmeye odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Sanayimiz, nitelikli istihdamın, ihracatın ve güçlü büyümenin lokomotifi. Biz de sektörü desteklemek için çok somut adımlar atıyoruz. Bunların birkaçına kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. İlk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca üstleniyoruz. Geçen sene 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini, bu sene tüm yıl veriyoruz. Tüm işverenlerimiz, sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalanmaya devam ediyor. Hükümetimiz geçen yıl sadece asgari ücret ve 5 puan indirimi yoluyla işverenlerimize 16 milyar liralık bir ödeme yaptı. İşin istihdam boyutu kısaca böyle. Tabi sanayi altyapısını daha da güçlendirmek için attığımız adımlar var."

Geçtiğimiz haftalarda OSB'lerle ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarına dikkati çeken Varank, böylelikle daha yatırımcı dostu bir yapıya geçtiklerini, arsa tahsisi süreçlerini hızlandırdıklarını vurguladı.

Yerlileşmenin önemine işaret eden Varank, "Yerlileştirme konusu öncelikli gündem maddemiz. Yüksek ithal bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Yakın zamanda bir program ilan edeceklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Yakında ilan edeceğimiz yerlileştirme ürün programı, çok önemsediğimiz yapısal reformlardan birisi. Ara malı ithalatını azaltıp, katma değerli üretimi rekabetçi bir biçimde artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Yerlileşmede önemsediğimiz bir diğer konu da kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik etmek. Ortada bir mevzuat var ancak maalesef aksayan yönlerle ilgili sanayicilerimizden haklı şikayetler alıyoruz."

Bakanlık olarak bu işi sahiplenip, mevcutta aksayan yönleri tespit ettiklerini dile getiren Varank, daha sade, daha verimli ve yerli katma değeri dikkate alan bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını, bu sayede de yerlilik bilincini geniş tabana yayacak, yurt içi üretimi nitelik ve nicelik açısından geliştirmiş olacaklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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