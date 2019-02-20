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Erdoğan, patlamaya ilişkin Bakan Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı
 20 Şubat 2019 20:14
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Erdoğan, patlamaya ilişkin Bakan Akar'dan bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akar ve Şahin, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazaya ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.
Anadolu Ajansı
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