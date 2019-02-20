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35 bin 770 kişi yer altında çalışmak için başvurdu

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda (TTK) istihdam edilecek 1000 yer altı üretim işçisi ilanına 7 günde 35 bin 770 kişi başvurdu. İşçilerin, 2 Mart'ta çekilecek kurayla belirleneceği açıklandı.
 20 Şubat 2019 20:27
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35 bin 770 kişi yer altında çalışmak için başvurdu

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda (TTK) istihdam edilecek 1000 yer altı üretim işçisi ilanına 7 günde 35 bin 770 kişi başvurdu. İşçilerin, 2 Mart'ta çekilecek kurayla belirleneceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl Zonguldak mitinginde, TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda, geçen 12 Şubat'ta başlayan başvurular, 18 Şubat 00.00 itibarıyla sona erdi. İnternet, ALO 170 hattı, ilçe ve belde belediyelerden de başvuruların yapılacağı duyurulmasına rağmen ilk gün, İşkur önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

35 BİN 770 BAŞVURU

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, TTK'da istihdam için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldığını belirterek, toplam 35 bin 770 kişinin ilana başvurduğunu söyledi. Başvuru sürecinin sorunsuz sona erdiğini ifade eden Demirsu, şöyle dedi:

"Zonguldak için ayrılan 700 kişilik kontenjana 26 bin 119 kişi başvurdu. Bartın için 8 bin 41 kişi olarak belirlenirken, Karabük için bu sayı 1610 olarak belirlenmiştir. Başvurular sonucu oluşan kura listemiz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Çekilişimizi 2 Mart 2019 tarihinde saat 09.00'da Zonguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Bartın ve Karabük'te kura çekilişlerimiz aynı anda olacaktır."
DHA
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