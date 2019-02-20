'Öksürük' şikayetiyle gitti vücudundan bakın ne çıktı?
|20 Şubat 2019 20:36
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KASTAMONU'da oturan Nazmiye Sakallıoğlu'nun (63), 2017 yılında eşarbını bağlarken ağzına alıp yanlışlıkla yuttuğu 3 santim uzunluğundaki iğne, 2 yıl sonra 'öksürük' şikayetiyle hastaneye gittiğinde yeri belirlenerek, operasyonla çıkarıldı.
Evli ve 2 çocuk annesi Nazmiye Sakallıoğlu, 2 yıl önce eşarbını bağlarken ağzına aldığı iğneyi yanlışlıkla yuttu. İğneyi su içerek çıkarmaya çalışan Sakallıoğlu, bunda başarılı olamayınca Kastamonu, Ankara ve İstanbul'da hastanelere başvurdu. Ancak, Nazmiye Sakallıoğlu'nun yuttuğu iğnenin yeri tespit edilemedi.
Sakallıoğlu, 1 hafta önce geçmeyen 'öksürük' şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs Cerrahi Uzmanı Doktor Tarık Yağcı tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, Nazmiye Sakallıoğlu'nun akciğerinde 3 santim uzunluğunda eşarp iğnesi saptandı. Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı operasyon ile Sakallıoğlu'nun akciğerindeki iğne çıkarıldı.
'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'
Yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Nazmiye Sakallıoğlu, "Herkes 'gıcık', 'alerji' dedi. Doktorum Tarık Yağcı Bey'e geldim. Film çekti, iğneyi gördü. Operasyonum çok iyi geçti, çok iyiyim şimdi. Hanımlara tavsiyem, iğneyi ağızlarına almasınlar. Çok zor bir şey. Çok iyiyim şu an, sağlığıma kavuştum" dedi.
'SOLUNUM DURMASINA YOL AÇABİLİR'
Uzman Doktor Tarık Yağcı ise bu tür olayların daha çok çocuk yaş grubunda görüldüğünü kaydetti. Yabancı cismin geçmeyen öksürük, hırıltı, kanlı balgam ve solunum durmasına neden olduğunu belirten Yağcı, "Hastamız da 2 yıldır geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurmuştu. Yapılan tetkiklerinde sol akciğerde yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle hastaya cilt bronkoskopi uyguladık. Bu cismi bronkoskopi ile kameralı yöntemle, açık ameliyata gerek kalmadan, iğneyi tamamen çıkarttık. İşlem komplikasyonsuz sonuçlandı ve hastamız sağlığına tekrar kavuştu" diye konuştu.
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