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Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı

Damga süresi dolan elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarına sahip kurumlar için periyodik muayene başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek
 20 Şubat 2019 20:40
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Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Zorlu Kalibrasyon Merkezi Müdürü Mehmet Akif Deniz, damga süresi dolan elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvuru süresinin 28 Şubat'ta sona ereceğini bildirdi.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, geçerli süre zarfında muayenesi yapılmayan sayaçlar için idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Zorlu Kalibrasyon Merkezi'nde belirlenen standartlar doğrultusunda sayaç kalibrasyonu yapıldığını ve merkezin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği gereğince zorunludur. Sayaç üzerinde bulunan mühürde sayacın damgalandığı yılın son iki rakamı bulunur. Bu yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır. Başvurularda 28 Şubat son gün. 10 yıllık süresi dolan sayaçlara sahip kurumlar, mutlaka gerekli muayeneyi yaptırmalı. Özellikle dağıtım şirketleri ve organize sanayi bölgeleri müracaatlarını tamamlamalı."

Damga süresi dolan elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılacak.

Anadolu Ajansı
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