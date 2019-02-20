Kaçak avcılara 6,3 milyon lira ceza kesildi
|20 Şubat 2019 20:53
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce geçen yıl, kaçak avlanan 6 bin 670 kişiye 6 milyon 259 bin lira idari para cezası verildi. AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayvanlarını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Yasa dışı avlanırken yakalanan avcıların avladıkları çakal, yaban keçisi, tilki ve ördeğin yanı sıra karaca, ceylan, kızıl şahin, kartal, doğan, kuğu, flamingo, turna, sülün, keklik gibi hayvanlara el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında geçen yıl 6 bin 670 kişiye yasa dışı avcılıktan 6 milyon 259 bin lira idari para cezası, ekosistemde meydana getirilen tahribat ve eksilme nedeniyle bin 589 kişiye 5 milyon 949 bin lira tazminat bedeli uygulandı.
Ayrıca kaçak avlananların kullandığı 33 otomobil, 1 motorlu tekne, 7 motosiklet ve 4 traktör ile bin 97 otomatik ve yarı otomatik tüfek, 102 ağ ve 35 aküye el konuldu.
KAÇAK AVCILAR KAYIT ALTINDA
Genel Müdürlük tarafından av hayvanlarının üretimi, koruma-kontrolün etkin ve programlı bir şekilde yapılması, avcılar ile paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) geliştirildi.
Kurumun, 2013'te AVBİS yazılımını hizmete almasıyla avcılar kayıt altına alındı. Bu kapsamda, kayıtlı 270 bin avcının, veri tabanı oluşturularak sistem üzerinden "Avlanma İzin Belgesi" almalarına imkan sağlandı.
Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl AVBİS'e kayıtlı avcılara yönelik çağrı merkezi uygulamasını başlattı. Böylece internet erişimi olmayan ya da AVBİS Mobil Uygulama hizmetini kullanmayan avcıların taleplerini karşılamak amacıyla "0850 888 06 06" çağrı numarası tahsis edildi.
Geçen yıl av döneminde 153 bin 665 avlanma izin kartı satışı gerçekleştiren ve bu satıştan 16 milyon 435 bin lira gelir elde eden Bakanlık, bu gelirlerle birlikte uygulanan idari para ve tazminat cezalarını av ve yaban hayatının geliştirilmesi maksadıyla kullanıyor.
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