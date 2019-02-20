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Bakan görür görmez talimat verdi: 65 eve acil tahliye

Kartal'da geçtiğimiz haftalarda çöken bina sonrası en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep'te mağara üzerine yapılan yapıları görür görmez talimatı verdi. Bakan Kurum, 65 konutun kentsel dönüşüme dahil edilerek acil olarak evlerin tahliyesinin yapılmasını istedi.
 20 Şubat 2019 20:57
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Bakan görür görmez talimat verdi: 65 eve acil tahliye

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Murat Kurum, merkez Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bazı yapıları inceledi.

İncelemeler sırasında bazı evlerin altında mağaraların bulunduğunu gören Kurum, ilgililerden söz konusu mahallede benzer özellikte 65 yapının bulunduğunu öğrendi.

65 EV İÇİN ACİL TAHLİYE TALİMATI

Beraberindeki Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den konunun takip edilmesini ve alanda jeolojik etüt çalışması yapılmasını isteyen Kurum, daha sonra söz konusu yapıların kentsel dönüşüme dahil edilmesi ve evlerde yaşayan ailelere kira ve taşınma desteği sunularak 65 ailenin acilen tahliyelerinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi.

Bakan Kurum, ayrıca Şehitkamil Belediyesince elektronik eşyalar ve büyük hacimli atıkların bertarafı için oluşturulan E-MÖP tesisinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı
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