1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Valisi'nden yaralı askerlere ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Bilkent Şehir Hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı
 20 Şubat 2019 21:01
Yazdır
Ankara Valisi'nden yaralı askerlere ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerler hakkında bilgi aldı.

Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden bazıları Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vali Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte hastaneye gelerek, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vasip Şahin, daha sonra hastaneden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mehmet Özhaseki: Projeler ortak akılla yapılacak
20 Şubat 2019 22:51		 Bakar Akar: Kazada 5 arkadaşımız yaralandı
20 Şubat 2019 22:47
Kara Kuvvetleri Komutanı, yaralı askerleri ziyaret etti
20 Şubat 2019 22:43		 İYİ Parti'den aday olmadı, DP'den aday oluyor
20 Şubat 2019 22:38
Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu
20 Şubat 2019 22:33		 Prof. Dr. Akşit: Sigara haramdır
20 Şubat 2019 22:24
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
20 Şubat 2019 22:16		 Çanakkale AFAD İl Müdürü'nden 'deprem' açıklaması
20 Şubat 2019 22:07
AK Parti Edremit İlçe Başkanı istifa etti
20 Şubat 2019 21:57		 Meclis'te 'yargı bağımsızlığı' tartışması
20 Şubat 2019 21:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüz felci 2
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
şalvar 2
lafazan 1
ilaç 3
uçuş modu 3
lgbt'ler pusarak gider 1
dr zakir naik 1
stefan zweig 1
askıya almak 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam