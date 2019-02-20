1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da sis hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gerçekleştirilen uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor
 20 Şubat 2019 21:05
Yazdır
İstanbul'da sis hava trafiğini olumsuz etkiliyor

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanındaki hava trafiğinde gecikmeler yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının bulunduğu bölgelerde akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bu nedenle her iki havalimanına iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken, bazı uçaklar İstanbul'a yakın havalimanlarına yönlendirildi. Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Marsilya-İstanbul uçağının Ankara'ya, Kiev-İstanbul uçağının İzmir'e, Viyana-İstanbul uçağının Ankara'ya, Minsk-İstanbul uçağının Ankara'ya yönlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY ve Pegasus Havayolları'nın bazı seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

İptal edilen seferlerle ilgili bilgiye THY ve Pegasus Havayolları'nın internet sitelerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Bu arada, sis etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da FETÖ'nün eski okul binasında yangın
20 Şubat 2019 23:31		 İstanbul'da deprem paniği
20 Şubat 2019 22:02
Çanakkale'de 5,0 büyüklüğünde deprem
20 Şubat 2019 21:29		 İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
20 Şubat 2019 19:06
Vali, projeyi 'seksek' oynayarak başlattı
20 Şubat 2019 17:48		 Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
19 Şubat 2019 23:08
Bu görüntünün ardından yasak geldi
19 Şubat 2019 19:45		 'Çorum'un gerdanlığı' Millet Bahçesi olacak
18 Şubat 2019 23:42
Sivas'ta patates ekiminin yasaklandığı iddiası
18 Şubat 2019 22:18		 Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
18 Şubat 2019 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elektrik faturası 3
ergin ataman 2
uçuş modu 3
doyumsuz kadın 4
televizyon kanallarındaki peak games reklamı 3
plazma 1
eski dostlar 5
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
ilaç 3
ahmet mümtaz taylan 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam