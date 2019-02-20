'TBMM'yi Akıncı'dan kalkan uçaklar bombalamamış'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, sanık eski Akıncı 4. Ana Jet üs komutanı tuğgeneral Hakan Evrim esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Evrim, savunmasını altı başlık altında yapacağını ifade ettikten sonra slaytlar eşliğinde beyanda bulunmaya başladı.

Gözaltına alındıktan sonra kötü muameleye uğradığını iddia eden Evrim, savunmasının başında yaşadığı bu muameleleri anlattı. Evrim, şahsına karşı suç işlendiğini ve adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Tarafına yöneltilen suçlamaların pek çoğunda hiç delil olmadığını savunan Evrim, yapılan darbe girişiminin son derece amatörce planlanmış, mantık dışı olduğunu iddia etti. Evrim, bu girişimle TSK'nın zayıflatılmasının amaçlandığını öne sürerek, bilirkişi raporunu eleştirdi.

Hava Kuvvetleri ve TUSAŞ'ın hazırladığı raporların geçerliliği olmadığını savunan Evrim, TBMM'ye ve Türksat'a gerçekleştirilen bombalamaların Akıncı Üssü'nden kalkan uçaklarla yapılmadığını iddia etti.

Meclis'in 02.35'te bombalandığında, bomba attığı belirtilen ilk uçağın henüz yerde bulunduğunu iddia eden Evrim, 03.24 ve 03.25'te yapılan diğer iki bombalamanın benzer nedenle üsten kalkan uçaklarca yapılmadığını öne sürdü.

"Meclis, Akıncı'dan kalkan uçaklarca bombalanmamıştır." diyen Evrim, aynı şekilde üsten kalkan ve Türksat'a da bomba attığı belirtilen uçakların bunu gerçekleştirmediğini savundu.

TBMM'nin içinde bomba patlatıldığı iddialarının sosyal medyada dolaştığını söyleyen Evrim, "Acaba Meclis, uçaklar tarafından bombalanmamış mıdır?" diye konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ raporlarının hatalı ve güvenilmez olduğunu ileri süren Evrim, iddianamede, yeniden yazılması gereken pek çok hususun mevcut olduğunu ileri sürdü.

Evrim, hakkında "sözde yurtta sulh konseyi" üyesi olduğuna dair delil de bulunmadığını iddia ederek, darbe planlaması toplantılarına katılmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.