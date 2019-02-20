Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama!
|20 Şubat 2019 21:17
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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında görev değişimi olacak. Halen Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Seyit Ali Büyük, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Büyük, 2014 yılından önce de Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü.
Uzun süredir Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mukadder Gürsoy ise Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi oldu.
SEYİT ALİ BÜYÜK KİMDİR?
1962'de Konya'da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite öğreniminden sonra 1986 yılında Trabzon- Çaykara Köknar Köyü Ortaokulunda öğretmenliğe başladı. 2001 yılına kadar Konya, Trabzon ve Erzincan'da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.
2001-2005 yıllarında İsviçre Eğitim Ataşeliği nezdinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenliği yaptı.
İsviçre Zürich Eğitim Dairesi tarafından bir tercümesi yayımlandı. 2005-2014 yılları arasında Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 27 Ocak 2014 tarihinde Çorum İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.
İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Seyit Ali Büyük, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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