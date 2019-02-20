Eski Mardin il emniyet müdürü vefat etti

ENGELLİ YÖNETMELİĞİ, ÇOCUK VE ERİŞKİN OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI ŞEKİLDE DÜZENLENDİ Engelli raporlarının düzenlenmesi, geçerlilik süreleri ve alınış şekilleri ile ilgili yönetmelik bütünüyle değiştirilerek "Erişkin" ve "Çocuk"lar için iki farklı şekilde düzenlendi.