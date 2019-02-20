Eski Mardin il emniyet müdürü vefat etti
Eski Mardin il emniyet müdürü Lütfullah Uğur Pekcan vefat etti
|20 Şubat 2019 21:32
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Eski Mardin il emniyet müdürü, Polis Başmüfettişi, eski Milli Judocu Lütfullah Uğur Pekcan(54) vefat etti
Pekcan, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından baş gösteren sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Görev yaptığı dönemde personeli tarafından sevilen ve sayılan Pekcan'ın cenaze namazı, 21 Şubat 2019 tarihi, Perşembe Merzifon Karamustafa Paşam Camiinde kılınacaktır.
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