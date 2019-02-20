Çanakkale'de 5,0 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|20 Şubat 2019 21:29
|Yazdır
Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Malatya'da FETÖ'nün eski okul binasında yangın
20 Şubat 2019 23:31
|İstanbul'da deprem paniği
20 Şubat 2019 22:02
|İstanbul'da sis hava trafiğini olumsuz etkiliyor
20 Şubat 2019 21:05
|İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
20 Şubat 2019 19:06
|Vali, projeyi 'seksek' oynayarak başlattı
20 Şubat 2019 17:48
|Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
19 Şubat 2019 23:08
|Bu görüntünün ardından yasak geldi
19 Şubat 2019 19:45
|'Çorum'un gerdanlığı' Millet Bahçesi olacak
18 Şubat 2019 23:42
|Sivas'ta patates ekiminin yasaklandığı iddiası
18 Şubat 2019 22:18
|Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
18 Şubat 2019 21:28