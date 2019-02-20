9500 Diyanet personeli alımı için mülakat tarihi ve yerleri açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 9500 sözleşmeli personel alımında, mülakat tarihi ve yerleri açıkladı
|20 Şubat 2019 21:44
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2019 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı (SÖZPER-2019-I) Yer ve Tarih Duyurusu
Adaylar, sınav giriş belgesi almak için şu adrese tıklamalı.
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