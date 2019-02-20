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Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

TOKİ tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 46 bin 500 metrekare alanda kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.
 20 Şubat 2019 21:48
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Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

47 firmanın katıldığı ihalede değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma 200 gün içerisinde projeyi tamamlayacak. Millet bahçesi projesi içerisinde sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.

ŞEHRİN MERKEZİNDE YEŞİL ALAN

Mersin Millet Bahçesi, konumu itibarıyla şehrin merkezinde yer alıp denize komşu olacak. Bu yönüyle vatandaşlar yeşille mavinin buluştuğu alanda sosyal aktivitelerini gerçekleştirecek. Millet bahçesinin kuzey bölümünde aktif alanlar, renk ve koku bahçeleri ve kafeteryalar yer alacak.

Güney bölümünde ise koruluklar, bölgenin doğal bitki türlerinden oluşturulmuş ve vatandaşlara bu türleri tanıtmak üzere tasarlanmış bahçeler olacak. Ayrıca çocukların ve ailelerin aktif şekilde kullanması hedeflenen tematik çocuk oyun alanı ve tarım bahçeleri yer alacak.

ÇOCUKLARA TARIM BAHÇESİ

Mersin Millet Bahçesi projesinde çocukların bitki yetiştirebileceği, toprağın değerini öğrenebileceği, etkinliklerin ve eğitimlerin yapılacağı bin 147 metrekarelik tarım bahçesi de yapılacak.

Toplam çocuk oyun alanının 251 metrekare olduğu millet bahçesinde, çok amaçlı etkinlik alanları 2 bin 840 metrekare olacak. 999 metrekarelik yürüme yolunun olacağı millet bahçesinde, amfi, sahne ve otoparkta olacak.

Mersin Millet Bahçesi projesinin içerisinde ücretsiz ikramların olduğu Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen öğrenciler Millet Kıraathanesi'nde internet, fotokopi ve tarayıcıdan da para ödemeden yararlanabilecek.
DHA
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