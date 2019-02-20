İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği: "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
|20 Şubat 2019 22:16
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İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu İstanbul dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
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