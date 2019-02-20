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İYİ Parti'den aday olmadı, DP'den aday oluyor

Burhanettin Kocamaz: "Demokrat Parti'den adaylığım yarın akşama kadar belli olur"
 20 Şubat 2019 22:38
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İYİ Parti'den aday olmadı, DP'den aday oluyor

Evrakı İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği için 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti ile görüşme yaptıklarını, bu partiden aday olup olmayacağının yarın akşama kadar belli olacağını söyledi. Kocamaz, olayın sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Aday olamaması gündem olan Burhanettin Kocamaz, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında başka bir partiden aday olup olmayacağı sorusuna, "Henüz kesin değil. Ama görüşmeler yaptık, şu anda değerlendirme aşamasındayız. Yarın akşama kadar bu belli olur" yanıtını verdi. Böyle bir olayın Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Kocamaz, evrakının İl Seçim Kuruluna verilmediğini 19 Şubat'ta saat 16.55 sıralarında Seçim Kurulundan aranmasıyla öğrendiğini dile getirdi. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından bir kişiye bu görevin verildiğini ifade eden Kocamaz, "Zaten bu yetki bize verilmiş olsaydı biz bunu hafife alacak bir durumda değiliz. Bir kentin geleceğiyle oynanıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu, ihmal diye gösterilmeye çalışılıyor ama bence ihmalden daha öte bir şey. Derin ilişkiler olması gerekir ki böyle bir hata yapılabilsin; bu tür bir hata göze alınabilsin. Durup dururken sağlıklı hiç kimse böyle bir olayı göze alamaz. Bunun arkasında ciddi ilişkiler olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir kumpas, bir ihanet olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sorumlularla ilgili de zaten gerek şahsım, gerekse de İYİ Parti Genel Merkezi suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"Bir operasyon olduğu ve bilinçli bir şekilde yapıldığı açıkça görülüyor"

Olayı ilk duyduğunda şok olduğunu vurgulayan Kocamaz, Seçim Kuruluna gittiğini ancak dosyanın geç verildiğini gördüğünü anlattı. "Üzülmemek elde değil" diyen Kocamaz, şöyle devam etti:

"Böyle bir olay ancak sabotaj olarak gerçekleştirilebilir. Yoksa akılla, mantıkla ya da 'hata oldu' şeklinde izaha inanmak mümkün değil zaten. Şimdi kendilerini şöyle savunuyorlar, 'Siz zaten genel merkeze başvurmuştunuz. Genel merkezin Yüksek Seçim Kuruluna bunu ileteceğini zannettik. Biz burada böyle bir başvuru yapmayacağımızı düşündük' gibi saçma sapan bir ifade kullanıyorlar. Siz böyle bir sorumsuzluğu yapabiliyorsanız böyle bir görevi üstlenmeyeceksiniz. Size bir yetki verilmiş, en azından görevinizi tam manasıyla okumanız ve bu işi takip etmeniz gerekir. Biz evrakları vermişiz, sadece Büyükşehir de değil, Akdeniz ilçemizle ilgili de adayımızın dosyası gecikmiş. Hadi Büyükşehir için böyle bir bahane uyduruyorsunuz ama Akdeniz'i de buna ilave ettiğiniz zaman kesinkes bu işin içerisinde bir operasyon olduğu ve bilinçli bir şekilde yapıldığı açıkça görülüyor."

Olayda kesinlikle kasıt olduğunun altını çizen Kocamaz, "İYİ Parti'nin içerisinden Mersin İl Teşkilatından ve Akdeniz İlçe Teşkilatından böyle bir olayla karşılaşıldı. Dolayısıyla görev bu arkadaşlarda olduğu halde bu iş verilmediyse bunun sorumlusu da, suçlusu da kesinlikle o görev verilen arkadaşlardır" diye konuştu.

"Göze alınabiliyorsa mutlaka bir bedelinin olması gerekir"

Olayın para karşılığında gerçekleştirildiği iddiasını da yanıtlayan Kocamaz, "Böyle bir olay gerçekleştirilebiliyorsa, göze alınabiliyorsa bunun bir bedelinin mutlaka olması gerekir. Bu kadar büyük, kabul edilemeyecek bir hatanın yapılması durup dururken olmaz. Mutlaka bunun arkasında derin ilişkiler olmalı" ifadelerini kullandı.

Eylül ayından bu yana sürekli 'aday olamayacaksın' yönünde tehditler aldığını açıklayan Kocamaz, çeşitli tezviratlar ve sosyal medya üzerinden hakaretler yapıldığını söyledi. "Böyle bir olayı bekliyorduk ama bunu göze alabilecek bir kişinin olamayacağını düşünüyorduk. Hiç beklemediğimiz bir yerden vurulduk" diyen Kocamaz, yapılan hakaretlerle ilgili olarak şu ana kadar 110'un üzerinde dava açtığını belirtti.

"Bir başka siyasi partiden aday olma ihtimalimiz çok yüksek"

Aday olmasının önünde yasal bir engel olmadığını söyleyen Kocamaz, seçtikleri formülü şu sözlerle açıkladı:

"Bir başka siyasi partiden aday olma ihtimalimiz çok yüksek. Biz bu şansımızı deneyeceğiz. Mersin'i bu kumpasçıların, bu entrikacıların oyununa getirmeyeceğiz, bu kumpaslara feda etmeyeceğiz. Zaten bu iş artık partiler üstü bir konuma geldi. Her siyasi görüşten, her inançtan, her kökenden insanlar şahsımı arıyorlar, bir yol bulmamız, aday olmamız gerektiğini ifade ediyorlar. Biz de vatandaşlarımızın bu talepleri doğrultusunda bu yolu seçtik ve inşallah 31 Mart'ın galibi de biz olacağız. Çünkü defalarca biz mağdur edilmeye, baskı altına alınmaya çalışıldık, tehditler aldık. Vatandaşımız bunların hepsini biliyor ve vatandaş kendi meselesine, Mersin'e ve Mersin'e hizmet eden Burhanettin Kocamaz'a yeniden sahip çıkacak."

Kocamaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de çok üzgün olduğunu kendisine ilettiğini, adaylığı için mutlaka bir çıkış yolu olması gerektiğini ve bu kumpası yapanların da mutlaka kanun önünde hesap vermeleri gerektiğini söylediğini aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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