Mehmet Özhaseki: Projeler ortak akılla yapılacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, NTV ekranlarında yayınlanan 'Adaylar NTV'de' programında Oğuz Haksever, Okan Müderrisoğlu ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;

(AK Parti-MHP yerel seçim işbirliği) İlkeler koyulunca sonuç almak kolay oluyor. Seçim sonuçlarını okumak kolay olmayacak. 22 yerde AK Partili belediye başkan adayımız var, 3 yerde de MHP listesi içinde hem bizim arkadaşlarımız hem de MHP'li arkadaşlarımız seçime girecekler.

Çok kolay bir süreç değildi. İki tane köklü yapı var. Bunları bir araya getirmek o kadar kolay olmuyor. Bir pazarlığa dayalı olsaydı emin olun ki bu iki köklü yapıyı bir araya getirmek kolay olmazdı.

(Yerel seçimde beka tartışması) Aynı yerden besleniyorlar aynı emir ve direktifleri alıyorlar. Ve istekleri de belli. Türkiye'nin parçalansın ve bölünsün istiyorlar. Güney sınırımızda bir terör devleti olsun istiyorlar. Bunlara ait operasyonların devam ettiği bir ortamda siz beka sorunu yok diyemezsiniz.

Cumhur İttifakı'nı anlattığımız zaman hiçbir partili seçmenden itiraz gelmiyor. Bizim çukur eylemlerinde yaptığımız mücadele de ihtilalde millet olarak verdiğimiz mücadelede bütün millet yanımızdaydı. O zaman da yanımızda partisine gidip oturan ışığı yakan ben ihtilale karşıyım diyen tek insan vardı, Devlet Bahçeli'ydi.

(Ankaralılık tartışmaları) Geride kaldığına inanıyorum. Hiç kimse bana nerede doğdun nerelisin diye sormadı. Hiç kimse şu ana kadar bana "Bu adam işi bilmez, ne yaptı ki bu zaman kadar" demedi, diyemedi. İnsanlar buraya bir şekilde gelmiş ben de 17 yaşında öğrenciliğimde geldim. İnsanoğlunun nerede doğacağı Allah'ın takdiri.Siz karar veremiyorsunuz.

(Katılımcı belediyecilik hedefi) Yaptırdığımız çalışmalarda anketlerde milletimiz belediyelerden neler istiyor, nelerden şikayetçi. Konuyla ilgili bilgim ve birikimim var. Bu konuyla ilgili notlarımı Cumhurbaşkanımıza sunduğumda çok hoşuna gitti.İnsanlar nelerden şikayetçi biliyormusunuz?

1-Belediye yönetimlerinin biraz kapalı olması. Hiçbirşeyden haberi olmaması insanları müthiş rahatsız ediyor. 2-Plan tadilatları rahatsız ediyor 3-Kentsel dönüşümle ilgili kuralarrın oturmaması insanları rahatsız ediyor. Katılımcı yönetimde projeler ortak akılla yapılacak.

(Melih Gökçek ile ilişkiler) Melih bey 25 yıl hizmet vermiş bir arkadaşımız. Melih Bey'in beni desteklediğini zannediyorum. Ankara'nın iyi olmasını ister.

(Çocuk Köyü projesi) Ankara'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirecek projeler hazırladığımı düşünüyorum. Ankapark'ın yanında hayvanat bahçesi vardı. Orayı başka yere taşımayı düşünüyorum. Oraya çocuk köyü yapmak istiyorum. Maliyet olarak en düşük proje ama beni heyecanlandırıyor.

Çocukluğumuz sokaklarda geçti hiçbir sorunumuz yoktu. Güven ortamı vardı. Günümüze gelelim. Çocukları dışarıya salamıyoruz. Çocuk geleceğe hazırlanamıyor. Çocuk hareket edemiyor. İnternet ortamında kayboluyor.

Yeşillikler içerisinde çocuğun geleceğe hazırlanmasını sağlayacak herşeyı hazırladık. Bütün meslekleri orada görebilecek. Çocuk bir taraftan oyun oynayacak bir taraftan geleceğe hazırlanacak. Sadece Kanada'da küçük bir örneğini gördük başka yerde görmedik. Çocuklarımızı AVM'lerden internetten kurtaracak bir proje olacak.

(Mansur Yavaş'ın Kızılay projesi) Kızılay bir kavşak. Kavşakları kesemezsiniz. Hiçbir şehirde böyle işlek bir kavşağı kesemezsiniz. Taksileri sokmuyorum diyemezsiniz.

Güvenpark tarafını yayalaştırarak geniş bir alan yaratabilirsiniz. İlkesel oalrak beş dönem aday olmuş biri oalrak kimsenin özeline ve şahsıyla ilgili birşey söylemem. Ben Ankara'da aday olduğumda sadece projeler konuşulacağını zannediyordum. Bana projeleri sorun uzun uzun anlatırım çünkü bildiğim ve emek verdiğim konular.

Ben bir kitapçık bastırdım . Burada 11 tane ana başlık 111 tane proje ilçeler bazında neredeyse bin küsür tane proje var. Ben bunun altına imza atıyorum. Bu biraz cesaret ister bu bizim senetimiz. 5 yıl sonra vatandaşımızın bizden hesap sorma imkanı var. Sözü nereden hatırlasın.

(Kentsel dönüşüm) Ülkemiz deprem bölgesinde. Deprem gelmeden hazırlık yapmamız gerekiyor. Ankaramız biraz daha rahat. Marmara'da olabilecek deprem riski Ankara'da gözükmüyor. Daha çok kuzey ilçelerimiz biraz daha riskli gibi görünüyor. Bina stoğumuz çok sağlam değil, tüm Türkiye'de böyle. Daha sağlam konutların yapılması gerçeği var. Ankara'daki yenilenme İstanbul'dan farklı.

15-20 katlı kutu kutu evler yapmayacağız. Kendi medeniyetimizi temsil edecek bir ortamı sağlamaya çalışacağız.

Ankara Büyükşehir Meclisi'nde kimse şahsına ait bir plan tadilatı görmeyecek.

Büyükşehir ilçe çekişmelerinde vatandaş zarar görüyor. Gençliğimiz buralarda geçti. Çankaya eskiden en kıymetli yerdi, şimdi en kıymetli yer mi? Altındağ eskiden böyle miydi? Veysel Bey oraya bir değer kattı. Şimdi millet gezmeye Çankaya'ya mı gidiyor Altındağ'a mı gidiyor. Hem Çankaya'da hem de Yenimahalle de iddialıyız.