Kanser neden bu kadar arttı?

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk olan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, son yıllardaki kanser artışının sebeplerini ve kanserden korunmanın yollarını anlattı.

Dr. Ümit Aktaş, kanser artışının sebeplerini "Kanser arttı, çünkü beslenme bozuldu. Kanser arttı, çünkü çevre kirliliği arttı. Kimyasal toksikasyon arttı. Kimyasal zehirlenme artık sofranızda. Tarım ürününün, hayvansal ürünün içinde" diyerek açıkladı.

Kanserden korunmanın yollarını da anlatan Aktaş, şunları söyledi:

"Beslenmeyi düzelterek önleyebiliriz. Çünkü kanser bir kere meydana gelince tedavisi çok zor bir hastalık. En önce biz onu engellemeye çalışmalıyız. İnsan vücudunda bağışıklık sistemi, doğuştan itibaren kanserli hücreyi öldürebilecek kabiliyete sahiptir. Her gün tıpkı bir bilgisayarın virüs taraması gibi vücudu binlerce kez tarar. Kanserli hücreyi gördüğü yerde tanır ve yok eder.

Bu kabiliyet doğuştan gelir ama biz bunu desteklemeliyiz. Kanser hastalığının oluşmaması için insanın maruz olduğu kanserojenleri azaltmalı ve bağışıklık sisteminin gücünü artırmalıyız. Denge her zaman bağışıklık sisteminin üzerine çalışmalı.

Bağışıklık sistemini güçlü tutarsak eğer kanseri engelleyebiliriz. Burada bir numaralı faktör bağırsaklardır. Bağırsak duvarıdır, beslenmedir. Siz bağırsaklara doğru gıda vermezseniz kanseri engelleyemezsiniz. Tüm kanserler beslenme ile ilişkilidir.

Vücudumuzda yer alan bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 80'i bağırsaklarda bulunur. Bağırsakları düzene sokmadan bağışıklık sistemi sağlıklı çalışamaz. Kanseri engellemenin ve kanseri tedavi etmenin bir numaralı yolu, en öncelikli durum budur. Bağışıklık sistemini desteklemek ve güçlendirmektir. Beslenme olmadan bu mümkün değildir."