Huawei'deki özellik iPhone'a geliyor

Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son iddiaya göre, 2019 model iPhone'lar geçtiğimiz yıl Huawei ile karşımıza çıkan özellik ile gelecek.

Hatırlayacağınız üzere Huawei'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate 20 Pro isimli telefonu başka bir elektronik cihaz ile temas ederek kendi kendini şarj edebiliyor. ABD basınının Apple'a yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, 2019 model iPhone'larda da bu özellik yer alacak.

Aynı iddiaya göre, bu modeller birbirlerine yaklaştırıldıkları zaman şarj özelliği devreye girecek. Tabiri caizse yoğun telefon kullanımı nedeniyle '' taşımak zorunda kalan kullanıcılar bu özellik sayesinde yüklerinde kurtulabilir.