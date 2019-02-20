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Malatya'da FETÖ'nün eski okul binasında yangın

Malatya'da daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait olan ve okul olarak kullanılan metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
 20 Şubat 2019 23:31
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Malatya'da FETÖ'nün eski okul binasında yangın

Malatya'da daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait olan ve okul olarak kullanılan metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde daha önce FETÖ/PDY ait olan ve devlet tarafından el konulan metruk binanın 9. katında duman gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Öte yandan binaya el konulmasının ardından bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanıldı. Daha sonra "çürük" raporu verilmesinin ardından bina boşaltıldı.
Anadolu Ajansı
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