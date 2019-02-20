Bu okullarda 'zil' tarih oldu
|20 Şubat 2019 23:47
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Kırıkkale'de öğrencilerin sorumluluk bilincini arttırmak ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla "Zilsiz İlçe Sulakyurt Projesi" kapsamında ilçedeki bütün okullarda artık zil tarih oldu.
Sulakyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Zilsiz İlçe Sulakyurt" isimli projeyi hayata geçirildi. İlçedeki tüm okullarda zil çalmadan öğrenciler eğitim-öğretime devam edecek. Projede; zil uyaranı olmadan derse giriş çıkışlar ile öğrencilere sorumluluk bilincinin kazandırılması. Zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin kazandırmak. Okullarda ses ve gürültü kirliliğinin önüne geçmesi amaçlanıyor.
Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Hakim Mehmet Çakıroğlu projenin startını vermek amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Zilsiz İlçe Sulakyurt Projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında İlçe Milli eğitim Müdürü Fedai Akın, "Bu projeyi okullarımıza kazandırdığımız için çok mutluyum. Henüz ilk günden öğrencilerde değişim kendini gösterdi. Bu proje ile zamanını iyi yöneten bireyler olarak evlatlarımızı yetiştireceğiz. Ayrıca zil çalma esnasındaki gürültü kirliliğinden kurtulacağız" dedi.
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