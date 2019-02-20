1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu okullarda 'zil' tarih oldu

Kırıkkale'de öğrencilerin sorumluluk bilincini arttırmak ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla "Zilsiz İlçe Sulakyurt Projesi" kapsamında ilçedeki bütün okullarda artık zil tarih oldu.
 20 Şubat 2019 23:47
Yazdır
Bu okullarda 'zil' tarih oldu

Kırıkkale'de öğrencilerin sorumluluk bilincini arttırmak ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla "Zilsiz İlçe Sulakyurt Projesi" kapsamında ilçedeki bütün okullarda artık zil tarih oldu.

Sulakyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Zilsiz İlçe Sulakyurt" isimli projeyi hayata geçirildi. İlçedeki tüm okullarda zil çalmadan öğrenciler eğitim-öğretime devam edecek. Projede; zil uyaranı olmadan derse giriş çıkışlar ile öğrencilere sorumluluk bilincinin kazandırılması. Zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin kazandırmak. Okullarda ses ve gürültü kirliliğinin önüne geçmesi amaçlanıyor.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Hakim Mehmet Çakıroğlu projenin startını vermek amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Zilsiz İlçe Sulakyurt Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında İlçe Milli eğitim Müdürü Fedai Akın, "Bu projeyi okullarımıza kazandırdığımız için çok mutluyum. Henüz ilk günden öğrencilerde değişim kendini gösterdi. Bu proje ile zamanını iyi yöneten bireyler olarak evlatlarımızı yetiştireceğiz. Ayrıca zil çalma esnasındaki gürültü kirliliğinden kurtulacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Geleceğin uçak mühendisleri bu okulda yetişiyor
20 Şubat 2019 19:42		 Beden eğitimi dersinde kızakla kaydılar
20 Şubat 2019 11:59
Burdurlu öğrencilere 'kum havuzlu' coğrafya dersi
19 Şubat 2019 23:23		 Öğrencilerin en anlamlı dersi
19 Şubat 2019 22:27
Antalya Büyükşehir'den öğrencilere kar sürprizi
19 Şubat 2019 22:18		 Bu okul Türkiye'de ilk 4'te
18 Şubat 2019 21:53
Spor salonu olmayan okulda başarılara imza atıyorlar
18 Şubat 2019 21:38		 Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyorlar
18 Şubat 2019 20:38
Okul hırsızları yakayı ele verdi
17 Şubat 2019 17:00		 Üç nesil öğretmen aynı okulda görev yapıyor
16 Şubat 2019 23:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Doktorlar, neden cerrahi branşları tercih etmiyor?
Malatya'nın huzur yeri... Darende
Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?
Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor
21 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
29,99TLden başlayan fiyatlarla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 12
ankara 2
saç ektirme 4
aşk 5
Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 2
izafiyet kuramı 2
ahmet mümtaz taylan 2
uçuş modu 3
kruvasan 4
alanyaspor 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam