Kaynağı belirsiz kokudan etkilenen 10 kişi hastanelik oldu
|20 Şubat 2019 23:59
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir hurda alım satım yerinden yayıldığı değerlendirilen keskin kokudan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan hurda toplama merkezinden kokular yayılması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.
Bölgeye, polis, itfaiye, zabıta, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İşletmenin çevresine güvenlik şeridi çekildi
Kokudan etkilenen 10 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi KBRN Ünitesinde tedavi altına alındı.
AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri kokunun yayıldığı değerlendirilen hurda toplama merkezinde detaylı inceleme yaptı. Ekipler merkezden incelenmesi için numuneler aldı. Kokudan etkilenen kişilerin hastanedeki tedavilerine devam ediliyor
Olay ile başlatılan inceleme sürüyor.
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