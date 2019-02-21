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Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti

Meydana gelen trafik kazaları sonrasında yavruları ölen insanları bile sosyal medyada engellemesiyle bilinen TCDD Müdürü İsa Apaydın görevden alındı.
 21 Şubat 2019 00:03
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Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti

analizmerkezi.com/ Fatih Tezcan

Ulaştırma Bakanlığı'nda kadro değişimi sürüyor.

Geçen hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt emekliye ayrılmıştı.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevinden ayrılmıştı. Çıtak, Ulaştırma Bakanlığı özel kalemde görevlendirilmişti.

BAKAN TURHAN GÖREVDEN ALDI

Geçen hafta, TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın Umre'deydi. Apaydın'ın Umre dönüşü görevden alınacağı belirtilmişti. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, dün gece Apaydın'ı görevden aldı.

Apaydın, yaşanan ölümlü tren kazalarıyla gündeme gelmişti.

İKİ KAZADA 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

8 Temmuz 2018 günü Kapıkule-İstanbul Halkalı seferini yapan yolcu treni, Tekirdağ Çorlu Sarılar Köyü mevkinde devrilmiş, kazada 25 kişi hayatını kaybetmişti.

TCDD Genel Müdür Genel Müdürü görevden alındı

13 Aralık 2018'de ise Ankara-Konya seferini yapan YHT (Yüksek Hızlı Tren), Ankara Garı'ndan çıktığı sırada kılavuz trenle çarpışmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM İSA APAYDIN OLDU

Bu kazaların ardından en çok tepki çeken ve sessiz kalan isim, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın oldu. Hatta Apaydın, Çorlu'daki kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarını Twitter'dan engellemiş, Ankara'daki kaza sonrasında ise hesabını gizli konumuna getirmişti.

TCDD Genel Müdür Genel Müdürü görevden alındı.

GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan tüm bu olaylardan sonra Genel Müdür İsa Apaydın görevden alındı.

Öte yandan İsa Apaydın'la birlikte, TCDD'nin yolcu taşımacılığıyla ilginen şirketi TCDD Taşımacılık'ın Genel Müdürü Veysi Kurt'un da görevden aldığı kulislerde konuşuluyor. Kurt'un görevden alınma nedenlerinin arasında ise Doğu Ekspresi yaşanan bilet sorunları olduğu da konuşuluyor.
Memurlar.Net
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