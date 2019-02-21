İstanbul'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti. Öte yandan Bakan Turan, Gebze-Halkalı arası hattın Mart'ın ilk haftası açılacağını belirtti.

Gebze-Halkalı Banliyö hattında sona doğru gelinirken test sürüşleri başladı. İlk test sürüşü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından gerçekleştirdi. Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan test sürüşüne başlayan Bakan Turan hattın Halkalı istasyonuna kadar gerçekleştirdi. Böylelikle Yüksek Hızlı Tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti.

Yüksek Hızlı Tren içerisinde basın açıklaması yapan Bakan Turan, "İstanbul'un trafik sorununu çözmek ulaşımı rahatlatmak amacı ile gerek karayolu gerekse metro sistemi ile hizmete alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'un metro alt yapısının Büyükşehre destek vermekle kalmıyoruz tüm hatları da boğazın altından birbirine bağlıyoruz. Bu noktada da İstanbul Banliyö Hattı projesi de İstanbul için bir banliyö hattı değildir. Bu hat İstanbul'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgasıdır. Marmaray'ı da içerisinde bulunduran bu hat tamamlandığında hem metro hatları hem de Yüksek Hızlı Tren hatları hem de yük treni hatları birbirlerine entegre olmuş olacak. Artık İstanbullular demir yolunda kesintisiz seyahat edebilecek. Bunu sağlayabilmek için Marmaray'ı da içerisinde bulunduran 13.6 kilometrelik kesimi daha önce hizmete açmış idik. Şimdi de 19 km Avrupa'da 44 km Anadolu'da olmak üzere 63 km'lik kesimi yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz"

"Konya-Halkalı arası 5 saatte düşecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan hattın seferleri hakkında bilgi verdi.

"Gebze-Halkalı arası 3 hat, sadece boğaz geçiş kesimi 2 hat olacak şekilde bu sistemi geliştirdik, tesis ettik. 2. hat üzerinde kent içerisinde Marmaray ile bütün bir şekilde banliyö işletmeciliği yapılacak. 3. hat üzerinde ise, şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile Yüksek Hızlı Tren işletmesi yapılabilecek. Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve tramvay hattına entegrasyon sağlanmış olacak. İki dakikada bir sefer yapılabilecek. Bir günde 1 milyon 700 bin yolcu seyahat edebilecek. Banliyö ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika, Ayrılık Çeşme-Kazlı Çeşme arası 13 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakika, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı arasındaki yolculuk süresi ise 115 dakika olacak. Hızlı tren, Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı'da durabilecek. Yüksek Hızlı Tren Konya'dan Söğütlüçeşmeye 4 saat 45 dakikada varacak, Konya'dan Halkalı'ya 5 saat 15 dakikada ulaşabilecek. Ankara'dan Söğütlüçeşme'ye 4 saat 30 dakika, Halkalı'ya ise 5 saatte varabilecek. Sabah İstanbul'dan ilk seferler Ankara'ya ve Konya'ya Halkalı'dan kalkacak, diğer seferler ise Söğütlüçeşme İstasyonundan kalkacak. Yük trenlerinde ise, Pekin'den Londra'ya kesintisiz bağlantısı da sağlamış olacak. Yük trenleri gece saatlerinde boğazı kullanarak Asya ve Avrupa arasında taşımacılık yapabilecekler. Şu anda bu hatta kullanılacak olan toplam 440 adet araç yani 54 tren seti tamamının üretimi bitirilmiş olup bunların 300 adetinin Türkiye'de üretimi gerçekleştirilmiştir"

"Mart ayının ilk haftası açılacak"

Bakan Turan hattın Martın ilk haftası açılacağı müjdesini vererek, "Geldiğimiz noktada Gebze-Halkalı arası tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon faaliyetleri tamamlanmıştır. Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz, banliyö ve hızlı tren hattının işletmeye açılma noktasında istasyonlarda mimari sonlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de sizlerin huzurunda test ve devreye alma işlemlerini başlatmış oluyoruz. 24 saat esaslı olarak deneme işletmesi testlerini yaparak, hattı Mart ayının ilk haftasında sinyalli ve sertifikalı şekilde ve açılışa hazır hale getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.