Meteoroloji'den 'yoğnu sis' uyarısı - Haritalı
|21 Şubat 2019 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Marmara bölge geneli ve Kuzey Ege'de beklenen sis hadisesinin öğle saatlerine kadar Istanbul (özellikle Boğaz çevresi ve güneyi), Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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