Ertuğrul'u izleyen Google'da 'mankurt' aradı

Ertuğrul Bey'in oğlu, Osman'ın Moğollar tarafından kaçırılmasının ardından Mankurt yapılmak istenmesi izleyenleri şaşırttı. Peki Mankurt nasıl olunur?

Ertuğrul Bey'in oğlu, Osman'ın Moğollar tarafından kaçırılmasının ardından Mankurt yapılmak istenmesi izleyenleri şaşırttı. Peki Mankurt nasıl olunur?







Moğolların bin bir türlü işkence yöntemleri, özellikle de vatan haini veya savaşlarda esir alınmış düşmanlara uygulanmıştır. Her biri ayrı ayrı acı doludur, kişiyi yaşadığı her bir dakika için bile pişman eder lakin içlerinden bir tanesi insanı gerçek manada acıdan bayıltır, şuurunu kaybettirir.

Moğolların bin bir türlü işkence yöntemleri, özellikle de vatan haini veya savaşlarda esir alınmış düşmanlara uygulanmıştır. Her biri ayrı ayrı acı doludur, kişiyi yaşadığı her bir dakika için bile pişman eder lakin içlerinden bir tanesi insanı gerçek manada acıdan bayıltır, şuurunu kaybettirir.



O dönemde herkes tarafından bilinen ve sıklıkla uygulanan işkencenin adı Mankurt yöntemi olarak anılır. Yöntem o dönemin en ünlü işkencelerinden birisi olmayı fazlasıyla hak edecek türden acı veren yönlerle dolu.

O dönemde herkes tarafından bilinen ve sıklıkla uygulanan işkencenin adı Mankurt yöntemi olarak anılır. Yöntem o dönemin en ünlü işkencelerinden birisi olmayı fazlasıyla hak edecek türden acı veren yönlerle dolu.



Mankurt kelime olarak, man kökünden türetilmiştir ve man kökü, aklını yitirmek, akıl yoksunluğu gibi anlamlara gelir.

Mankurt kelime olarak, man kökünden türetilmiştir ve man kökü, aklını yitirmek, akıl yoksunluğu gibi anlamlara gelir.







Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'e de uygulamaya çalışılan işkencenin adının neden böyle bir kökten türediği ise şöyle:

Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'e de uygulamaya çalışılan işkencenin adının neden böyle bir kökten türediği ise şöyle:



Mankurt işkencesi, ilk olarak işkence edilecek kişinin kafasının tamamen kazınmasıyla başlar. Daha sonra ise başı tamamen kazınan kişinin kafasına ıslak deve derisi, gergin olacak ve tüm kafayı kaplayacak bir şekilde itinayla geçirilir.

Mankurt işkencesi, ilk olarak işkence edilecek kişinin kafasının tamamen kazınmasıyla başlar. Daha sonra ise başı tamamen kazınan kişinin kafasına ıslak deve derisi, gergin olacak ve tüm kafayı kaplayacak bir şekilde itinayla geçirilir.







Sonrasında işkence edilen kişi, sıcak çölde kızgın güneş altında birkaç gün boyunca bekletilir. Bu şekilde, sıcağın da etkisiyle deve derisi gittikçe büzülür ve gerginleşir.

Sonrasında işkence edilen kişi, sıcak çölde kızgın güneş altında birkaç gün boyunca bekletilir. Bu şekilde, sıcağın da etkisiyle deve derisi gittikçe büzülür ve gerginleşir.



Zaman geçtikçe kafa derisi ile birleşen deve derisine, alttan çıkmaya başlayan saç kılları da batmaya başlar.

Zaman geçtikçe kafa derisi ile birleşen deve derisine, alttan çıkmaya başlayan saç kılları da batmaya başlar.







Uzayan saçların kafayı delip beyne batmaya başlamasıyla, kişi çok şiddetli ve dayanılmaz bir acı çekmeye başlar.

Uzayan saçların kafayı delip beyne batmaya başlamasıyla, kişi çok şiddetli ve dayanılmaz bir acı çekmeye başlar.



Beyin fonksiyonları azaldığı ve düşünme ile sorgulama yetilerini kaybettiği için de, sahibinin her dediğine harfiyen uymaya başlayan birisi haline gelir. İşte ortaya çıkan ve 'bilinçsiz köle' olarak da adlandırılan bu kişi artık bir 'Mankurt' olmuştur.

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Beyin fonksiyonları azaldığı ve düşünme ile sorgulama yetilerini kaybettiği için de, sahibinin her dediğine harfiyen uymaya başlayan birisi haline gelir. İşte ortaya çıkan ve 'bilinçsiz köle' olarak da adlandırılan bu kişi artık bir 'Mankurt' olmuştur.

