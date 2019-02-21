AB ile ticaret fazlası sinyali
|21 Şubat 2019 06:50
|Yazdır
Gümrük Birliği mutabakatının getirdiği dezavantajlara rağmen Türkiye, Avrupa Birliği ile ticaretinde dengeyi sağlamaya yakın. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar avroya geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin 2018 yılı uluslararası ticaret verilerine göre; Türkiye'nin AB'den ithalatı 2017 yılında 84,8 milyar avrodan 2018 yılında 77,2 milyar avroya düştü. Türkiye'nin AB'ye ihracatı ise 2017 yılındaki 69,8 milyar avro seviyesinden 2018'de 76,1 milyar avroya yükseldi.
SON YILLARIN EN DÜŞÜK RAKAMI
Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye'nin AB ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar avroya kadar indiği görülüyor. Türkiye'nin; en büyük ticaret partneri olan AB ile önemli bir denge yakaladığını gösteriyor.
27 MİLYAR AVRODAN DÖNDÜ
Geçmiş yıllardaki rakamlar incelendiğinde Türkiye'nin 27 milyar avroya kadar çıkan ikili ticaret açıkları verdiği görülüyor. 2009 yılında 8,1 milyar avro açık verdiğimiz Türkiye-Avrupa Birliği ticaretinde; 2013'te görülen 27 milyar avroluk zirvenin ardından gerileme başladı. 2014'te 20,3 milyar avro, 2015'te 17,3 milyar avroya ve 2016'da ise 11,1 milyar avroya açığımız önceki yıl 15 milyar avro olarak kayıtlara geçti.
10 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI
Türkiye'nin en yakın ve en stratejik ticaret partneri olarak baktığı AB + üyesi
ülkelerle ticaretimiz son 10 yılda iki yatına yaklaştı. 2009'da 80,9 milyar
avro olan ikili ticaretimiz, aradan geçen yıllarda sürekli artış kaydederek
153,4 milyar avroya çıktı. Ticaret hacmini sürekli artarken Türkiye'nin açığını
kapatmaya yakın bir noktaya getirmesi önemli bir başarı olarak ifade ediliyor.
AB'nin ticaret açığı 22,6 milyar avro
Avrupa Birliği'nin 2018 yılında toplam ihracatı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 4 yükselerek 1 trilyon 954,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,5 artarak 1 trilyon 977,5 milyar avroya ulaştı. AB, geçen yıl ocak- aralık döneminde 22,6 milyar avro ticaret açığı verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
21 Şubat 2019 08:25
|Albayrak: Şükürler olsun ki ciddi bir normalleşme süreci yaşadık
21 Şubat 2019 06:10
|Tanzim'de en çok satışı yapılan ürün!
20 Şubat 2019 18:44
|Ulusoy Ulaşım iflas etti
20 Şubat 2019 17:19
|Borda verim 2 bin kata çıktı
20 Şubat 2019 14:10
|AB ülkeleri vize ücretini 80 euroya çıkaracak
20 Şubat 2019 14:07
|TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
20 Şubat 2019 13:12
|'Bizler, elini taşın altına koyan değil, eli zaten taşın altında olanlarız'
20 Şubat 2019 12:45
|Türk Eximbank'a 380,5 milyon dolarlık fon
20 Şubat 2019 12:44
|Devlet desteğiyle işletme kurdu, ihracata başladı
19 Şubat 2019 20:36