Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu
|21 Şubat 2019 07:00
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu.
Söz konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince verildi.
Kaybolmaya yüz tutan geleneksel okçuluk sporunu canlandırma amacıyla, Okçular Vakfı Spor Kulübü, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" için hazırlanan etkinlik alanında gençleri eğitiyor. Öğrencilere okçuluğun tarihini ve önemini anlatıyor.
"Diriliş Ertuğrul" okçuluğa olan ilgiyi arttırdı
Manisa'da kendi kurduğu atölyesinde en geleneksel yöntemlerle atasporu ok ve yay imalatı yapan Ok ve Yay Ustası Mahmut Yağcıoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisiyle beraber insanların okçuluğa olan merakının arttığını söyledi. Son zamanlarda popülerliğini arttıran Diriliş Ertuğrul gibi televizyon dizileri, insanların tarihe olan merakını arttırdı. Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte dönemin en modern silahları olan Türk oklarına olan ilgi de arttı.
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