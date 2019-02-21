TANAP tamam TAP bekleniyor



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz Türkiye'ye nakledildi" dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun üç ayağının tamamlandığını, sonuncu ayak olan TAP'ta da işlerin yüzde 85'inin tamamlandığını aktaran Aliyev, projenin takım çalışmasıyla başarıya ulaştığını anlattı. Aliyev, geçen yıl Azerbaycan'da Güney Gaz Koridorunun, Türkiye'de de TANAP'ın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Projenin hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. TANAP ile 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz Türkiye'ye nakledildi. TAP projesi de gelecek yıl bitecek" ifadelerini kullandı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ile görüştü.

AZERBAYCAN GAZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Azerbaycan doğal gazının Avrupa enerji piyasası için yeni kaynak olduğuna dikkati çeken Aliyev, Güney Gaz Koridorunun aynı zamanda enerji güvenliği projesi olduğuna dikkati çekti. Aliyev, enerji güvenliği olmadan ulusal güvenliğin sağlanmasının zor olduğunu kaydetti. Azerbaycan'ın ihraç ettiği doğal gazın büyük bölümünün Şahdeniz yatağından elde edildiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan'ın 2,3 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi var. Fakat başka yataklarda keşif işleri yapılıyor. Abşeron, Ümid ve Babek yataklarının geniş potansiyeli olabilir" diye konuştu.

TAP PROJESİ HIZLICA TAMAMLANMALI

Avrupa Birliği (AB), ABD, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Sırbistan, San Marino, Romanya, Türkmenistan, Bosna Hersek ve Macaristan'dan yetkililerin yer aldığı toplantıda, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temsil etti. Bakan Dönmez, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin TANAP ile bölge coğrafyasının sınırlarını aşarak, yeni kıtalara ve yeni insanlara ulaştığını söyledi. TANAP'ın zamanında tamamlandığını belirten Dönmez, "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Yunanistan sınırına kadar olan kısmın altyapı çalışmaları da bitmiş olacak. Bu çerçevede TAP projesinin de TANAP gibi en hızlı şekilde bitirilmesini ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.







GAZ DEPOSUNDA KAPASİTE 3,5 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

TANAP'ı, "kaybedeni olmayan tarihi bir proje" olarak niteleyen Dönmez, şöyle devam etti: TANAP ile Türkiye'nin enerjide anahtar ülke konumu güçlenecek. Azerbaycan tedarikçi ülke pozisyonuyla yeni pazarlara erişim sağlayacak. Avrupa ise kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini artıracak. TANAP, Avrupa arz güvenliğine sağladığı katkının yanında, Türkiye'nin enerji politikasında da tamamlayıcı ve destekleyici unsur olacak. Geçtiğimiz iki yılda, altyapı projeleri geliştirerek doğal gazda arz güvenliğimizi geliştirmede çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda iki FSRU tesisini devreye aldık ve mevcut LNG terminallerimizin kapasitelerini yüzde 100'e yakın artırdık. Ayrıca, 2023'e kadar 11 milyar metreküpe çıkarılması planlanan doğal gaz depolama kapasitemizi 3,5 milyar metreküpe ulaştırdık."

Akdeniz'de yeni sondaj başlayacak

Arz güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamındaki önemli adımlardan birinin de yerli kaynakların azami derecede kullanılması olduğunu anlatan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bu çerçevede, arama çalışmalarımıza hem karada hem de denizlerimizde yoğun şekilde devam ediyoruz. 2018'de aldığımız ilk sondaj gemisi ile Antalya'da offshore arama faaliyetlerinde sona yaklaştık. Yine 2018 yılı sonunda aldığımız ikinci sondaj gemimizle de bu yıl içerisinde Akdeniz'de yeni sondaj faaliyetlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

