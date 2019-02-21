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İstanbul'da yoğun sis, tüm vapur seferleri iptal

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
 21 Şubat 2019 07:08
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İstanbul'da yoğun sis, tüm vapur seferleri iptal

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO'da bazı seferler sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07:00 - 07:45 Yalova - Pendik

07:00 - 07:45 Pendik - Yalova

07:15 - 08:30 Yalova - Yenikapı

07:30 - 09:05 Bursa - Yenikapı

07:30 - 09:05 Yenikapı - Bursa

07:45 - 09:00 Yenikapı - Yalova
İhlas Haber Ajansı
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