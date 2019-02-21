AP Dış İlişkiler Komitesi'nde skandal Türkiye raporu
Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye raporu görüşüldü. AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Dış İlişkiler Komitesi tarafından üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilerek 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı
|21 Şubat 2019 07:10
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Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye raporu görüşüldü. AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Dış İlişkiler Komitesi tarafından üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilerek 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı. "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisinin yer aldığı rapor, AP'nin 13 Mart'taki genel kurul oturumunda oylanacak.
Tavsiye niteliği taşıyan AP kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.
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