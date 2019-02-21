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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarında şüpheli araç alarmı

Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelenen araç emniyet otoparkına çekildi
 21 Şubat 2019 07:40
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarında şüpheli araç alarmı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınına park edilen bir otomobil polisin dikkatini çekti. Polis araçta inceleme yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Özel Harekat Ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile emniyetin otoparkına götürüldü.

DHA
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