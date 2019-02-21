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Belediye meclis üyelikleri için siyasi kombin

Cumhur İttifakı, belediye meclis üyeliklerinde ortak listeyle seçime girecek. Yaklaşık 2 bin 500'e yakın belediye meclis üyeliği MHP'ye bırakılırken; MHP, 3 ilde kontenjan talep etmedi
 21 Şubat 2019 07:50
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Belediye meclis üyelikleri için siyasi kombin

Belediye başkanlıkları için 51 ilde iş birliği yapan AK Parti ve MHP, il ve ilçe belediye meclis üyelikleri için de ortak listeler hazırladı. Hem AK Parti hem MHP, mevcut meclis üyeliklerini 2014 yılını baz alarak korudu. Parti kurmayları, ortak listeyi hazırlarken; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'siyasi kombin' formülünü uyguladı. Buna göre AK Parti'nin desteklendiği büyükşehir ve illerde MHP'li isimler belediye meclis üyelikleri listelerinde yer aldı. MHP'nin desteklendiği yerlerde de AK Partili isimler listeye girdi. İttifak yapılan illerde iki partiden de en az 5 isim karşılıklı olarak listeye alındı.

İKİ BİNİ SEÇİLECEK YERLERDEN

Hem AK Parti'nin hem MHP'nin 2014 yılında meclis üyeliği çıkaramadığı yerlerde de listelerde oy oranları doğrultusunda belli miktarda üyelik verildi. Yaklaşık 2 bin 500'e yakın meclis üyeliği MHP'ye bırakılırken; bunun yaklaşık 2 binin seçilebilecek yerlerde olduğu kaydedildi. Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkardığı İzmir'de 25 ilçede 131, Ankara'da ise 147 MHP'li isim AK Parti listelerinden gösterildi. Yine MHP'nin AK Parti'yi desteklediği Kayseri'de 12 ilçede AK Parti listelerinde MHP adayları, 4 ilçede de MHP listesinde AK Parti adayları yer aldı.

MHP'nin üç ilde belediye meclis üyeliği için aday talep etmediği de öğrenildi. MHP'nin AK Parti'yi desteklediği Van, Diyarbakır ve Mardin'de oy oranı göz önüne alınarak aday çıkartmadığı ifade edildi. Ayrıca, MHP aralarında Cumhur İttifakı ortaklarından AK Partili isimlerin de olduğu belediye meclis üyelikleri için toplamda 14 bin 678 ismi YSK'ya bildirdi.

Damla Peker

Türkiye
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