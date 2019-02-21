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Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev

Yeni askerlik sisteminde gündeme gelen 'yedek astsubaylık' ile ilgili çalışmalar devam ediyor
 21 Şubat 2019 08:10
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Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev

Konuya ilişkin elde edilen bilgilere göre 2 yıllık yüksek okul mezunu herkes yedek astsubay olabilecek. Yedek astsubaylar 2 ay temel eğitim görecek. Temel eğitimi tamamlamasının ardından 10 ay profesyonel askerlik görevini yerine getirecek.

Yedek astsubaylık ile ilgili mükelleflerin alacağı ücret konusu da netleşti.

Çalışmaların son haline göre, yedek astsubaylar 2 ay temel eğitim sürecinde harçlık verilecek, geriye kalan 10 aylık profesyonel askerlik görevinde ise muvazzaf asker maaşı bağlanacak.

Memurlar.Net
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