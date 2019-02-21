En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aşkın Sezer 'Çalışma Yaşamında Motivasyon' isimli bir araştırma çalışması gerçekleştirdi.

Prof. Sezer'in araştırmasında Türkiye'de tatmin düzeyi en yüksek meslekleri ortaya çıkardı.

Buna göre, tatmin düzeyi en yüksek mesleklerin aşında %82 ile mimarlık geliyor.

Mimarlık mesleğini, yüzde 75 ile sigortacılık, yüzde 74 ile özel güvenlik, yüzde 73 ile araştırma görevliliği takip ediyor.

Tatmin düzeyi en düşük meslekler ise, yüzde 54 ile Avukatlık en başta yer alıyor. Avukatlık mesleğini yüzde din görevliliği, hemşireler, taksi şoförlüğü ve doktorluk izliyor.

Çalışma sosnunda Prof. Sezer şu tespitte bulunuyor: Ücretin mesleki tatmin açısından yeterli bir kriter olmadığını, tatmini belirleyen faktörlerin işin özelliği, çalışma koşulları, kariyer, yönetici ile ilişkiler ve çalışma arkadaşları ile ilişkiler geliyor.