Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar

Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fahiş karlarla fiyatı yüzde 500'lerin üzerine çıkan sebze-meyve fırsatçılarına karşı, tanzim operasyonu ile halkı rahatlatan hükümetin, hallerde gerçekleştirdiği denetim büyük vurgunu ortaya çıkardı. Son günlerde Ticaret Bakanlığı ekiplerinin girmesinin dahi engellenmeye çalışıldığı hallerde, hükümetin kararlı bir şekilde konunun üzerine gitmesi vatandaşın nasıl kazıklandığını gözler önüne sergiledi.

FİRMADA FAHİŞ FİYAT

Firmaların maliyetleri ile satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin ortaya çıkardığı tablo, oynanan oyunu da gün yüzüne çıkardı. Fahiş fiyat uygulaması yapan 88 firma ve 244 işlem tespit edildi. Yüzde 100-250 arası kar koyulan 141 işlem, yüzde 250-400 arası kar koyulan 41 işlem, yüzde 400-800 arası kar koyulan 10 işlem tespit edildi. 88 firmaya 2 milyon ceza kesilecek. Yapılan incelemelerde özellikle İstanbul hallerinde yapılan fahiş fiyatlama net bir şekilde ortaya çıktı.

SALATALIKTA 9 KAT FİYAT

Ataşehir halinde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildi. Aynı şekilde Bayrampaşa halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 TL'ye, 80 kuruşluk armudun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı. Alış ve satış farkları salatalıkta yüzde 800, patateste yüzde 700. biberde yüzde 540, armut ve sarımsakta yüzde 525, portakal ve ayvada yüzde 400'e kadar ulaştı.

REKABET KURUMU DA DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekiplerinden sonra, Rekabet Kurumu da devreye girdi. Yapılan incelemeler sonunda elde edilen tespitleri ihbar kabul eden Rekabet Kurumu'nun hallerdeki fahiş fiyatlamalarla ilgili detaylı bir çalışma başlattığı öğrenildi