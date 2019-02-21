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Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi

Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
 21 Şubat 2019 08:34
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Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi

Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesinde saat 21.23'te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldiğini ve deprem aktivitesinin takip edildiğini açıkladı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise yaptığı son açıklamada "Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2'ye düştü 3'e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım" dedi. Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Marmara ve Ege'de birçok şehirde hissedilen korkutan depremin ardından 46 artçı deprem meydana geldi.

AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: O ÇATLAK BİNALAR GİDEBİLİR...

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Biz öncelikle Ayvacık Merkezdeki durumu kontrol ettik. Millet panik halindeydi. Şu da neden? Önce yüksek dozda geldi. Vurdu. Yıkılıyoruz dedik ama sonra yumuşayarak devam etti.

Öylelikle büyük bir yıkım olmadı. Ayvacık'ta hiç yıkım olmadı. Köylerle irtibatı sağladık. Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2'ye düştü 3'e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım" dedi.

Son dakika: Korkutan depremin ardından Ayvacıkta bugün okullar tatil edildi

ÇANAKKALE VALİLİĞİ: 46 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana gelmiş olup, deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık'ta 15, Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır" denildi.

Son dakika: Korkutan depremin ardından Ayvacıkta bugün okullar tatil edildi

Açıklamada, "Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. 21 Şubat 2019 Perşembe günü günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri 21 Şubat 2019 Perşembe günü olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir" ifadesine yer verildi.
Son dakika: Korkutan depremin ardından Ayvacıkta bugün okullar tatil edildi

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAK'TA GEÇİRDİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.
DHA
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