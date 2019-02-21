AŞTİ'ye yeni güzergah geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi bir süre önce yapımına başladığı Batı Çevre Yolu Bağlıca Kavşağı'nın yakın bir zamanda tamamlanmasının ardından, AŞTİ'ye giriş çıkış yapan otobüslere de yeni bir güzergah açılacak
|21 Şubat 2019 08:46
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Ankara Büyükşehir Belediyesi bir süre önce yapımına başladığı Batı Çevre Yolu Bağlıca Kavşağı'nın yakın bir zamanda tamamlanmasının ardından, AŞTİ'ye giriş çıkış yapan otobüslere de yeni bir güzergah açılacak.
Yaklaşık 3 ay sonra trafiğe açılması düşünülen Batı Çevre Yolu Bağlıca Kavşağı'nın AŞTİ'ye giriş çıkış yapan yolcu otobüslerinin güzergahını değiştirecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilen bilgilere göre, Bağlıca mahallesinden Çevre Yolu'na çıkmak isteyen sürücüler Elvankent ve Yaşamkent'e bağlı yollara çıkabilmek için fazladan 8 km. yol katetmeyecek.
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