Ünlü Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
|21 Şubat 2019 08:47
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda ünlü tarihçi Kemal Karpat'ın vefat ettiğini duyurdu.
Kalın yayınlamış olduğu mesajda:
İlim ve fikir dünyamızın mümtaz şahsiyetlerinden
#KemalKarpat hoca 96 yaşında Hakk'a yürüdü. Geride yüzlerce eser, talebe ve hatıra birakti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
Vasiyeti gereği cenazesi Türkiye'de defnedilecektir.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Karpat'ın vefatının büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.
Prof. Dr. Karpat'ın, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünde 2012'den bu yana öğretim üyesi olduğu, 2018'de de üniversitenin mütevelli heyetine atandığının belirtildiği açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, Kemal Karpat'a Allah'tan rahmet; ailesine, akademi dünyamıza, bütün sevenlerine, şehir camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.
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