'Kadının beyanı esastır' yasası mağdur ediyor

Oğlum Maltepe çocuk cezaevine girdiğinde lise sondaydı, iki ay vardı liseyi bitirmesine. Lise ikiye giden bir kız arkadaşı varmış, benim haberim yoktu, kızın annesinin haberi varmış. Kızını kafeye bazen kendi bırakıyormuş araba ile sevgili olduklarını biliyormuş

Sekiz ay arkadaşlıkları olmuş. Bu arada oğlum ayrılmak istemiş, kız, "ben senden ayrılmam kendime kıyarım" demiş. Oğlumu evine çağırmış, bizim eve de gelmişler ben yokken. Hep cinselliğe yönlendiriyormuş ama oğlum hayır diyormuş.

Bu sefer kız "benim senden öncede cinsel münasebetlerim oldu, ben 16 yaşındayım" diyormuş. Yaşını da yalan söylemiş ama benim oğlum gene de kabul etmemiş. Sadece öpüştük diyor ifadelerinde.

Sekiz ayın sonunda kız birden mesaj atmış oğluma "ben seni bırakıyorum başkası var" diye, oğlumun onuru kırılmış, kızmış, hakaret küfür mesajları atmış. Kız başka okulda oğlum başka okulda.

Kız ağlamış, okulda öğretmeni görünce "ne oldu diye ısrar etmiş" o da anlatmış. "Sevgilim bana hakaret ediyor." demiş. Öğretmen hemen ailesini çağırmış, babasının haberi yokmuş sevgilisi olduğundan. Bu sefer polise şikayet etmişler, polis tabi sordukça sormuş "seni elledi mi, dokundu mu..." derken kız "ben her şey kendi isteğimle yaptım, beni hiçbir şey için zorlamadı." demiş.

Kız kendi telefonundan yarı çıplak resimleri çekip oğlumun telefonda atıyormuş devamlı. Bunlar için de "kendim çekip attım" demiş ilk ifadede.

Aslında ilk şikayet olarak hakaretten başladı sonra iş cinselliğe gitti. Polisler hemen gelip oğlumu dersin ortasında, okulundan alıp çocuk şubeye götürmüşler, bizi de çağırdılar.

Savcı, mahkeme derken Maltepe çocuk cezaevini attılar. Nisanın yedisinden beri üç ayrı çocuk hapishanesine gönderdiler oğlumu. Haziranda yaşı dolunca Metris'e götürüldü. Cezası kesinleşince de şimdi Silivri cezaevinde.

Cezası 16 yıldan 10 yıla düştü. İstinaf mahkemesi onayladı şimdi Yargıtayı bekliyoruz.

Ne zaman çıkar kim bilir? Maddi manevi bittik. Kadın beyanı ile bittik. 6284 ile gencecik bir çocuğun hayatı bitti.

Üniversite sınavlarına Maltepe cezaevine girdi, iyi bir puan aldı ama nafile. Dersleri başarılıydı teşekkürle takdir ile geçiyordu. Bu arada lisedeyken gitmemesine rağmen teşekkürle geçti ders ortalaması yüksekti.

Bu arada kıza raporda alındı, bakire çıkmadı ama benim oğlum bir şey yapmadım diyor. Avukatları iyi öğretmiş, kız mahkemede ifadelerini değiştirdi. On beş yaşında olduğu halde, oğlum daha fazla ceza alsın diye 14 diyor. Tabii o çocuk da benim oğlum eşek mi affedersiniz benimki de çocuk.

Biri lise ikide okuyordu biri lise üçte. Aynı yaş grubu karşılıklı yapılan bir şey erkekte suç, kız mağdur. Bir hata varsa ikisi de suçlu o zaman. Kız okuluna gidiyor, benim çocuğun farelerle Silivri'de yatıyor. Her gün kavga eden insanlarla. Bu mu adalet?

Böyle mi bu topluma kazandıracağız çocukları? Kızlar çocuk da erkekler çocuk değil mi? Tecavüzcüyle pedofiliyle aynı cezayı aldı benim oğlum. Tek suçu kız arkadaşı olması.

Biz ailecek bittik. Her hafta güzel oğlumu orada bırakıp geliyorum. Nasıl bir acı anlatamam. Liselerde olan şeyler bunlar artık, kızlar çok rahat ama onlara suç değil, her türlü şeyi yapacaklar. Erkeklere en ağır ceza var. Benim tek çocuğum var. Onu da adaletsiz adalete kaptırdım.

Sema Maraşlı

cocukaile.net