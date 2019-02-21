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Tacizden 12 yıl 6 ay hapis alan öğretmen serbest
16 yaşındaki engelli öğrenciye cinsel istismar suçunu işleyen öğretmene 12 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
|21 Şubat 2019 09:02
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Ankara Yenimahalle'de gerçekleşen olayda, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 16 yaşında engelli N.S.G. ders için gittiği 80 yaşındaki öğretmen N.Ü'nün istismarına uğradı.
Yapılan yargılamada sanık N.Ü suçlamaları reddetti ancak mağdur hakkında alınan sağlık raporlarında mağdurun beyanına itibar edilebileceği belirtildi.
Yapılan yargılama sonunda sanık N.Ü'nün çocuğun cinsel istismarı suçunu öğretici sıfatıyla zincirleme şekilde işlediği sabit görülerek 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sanığın kaçma şüphesi olmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
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